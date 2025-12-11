i rischi sulla vittimizzazione secondaria il convegno a palazzo blu

Il convegno “Una Rete che riflette sui rischi di vittimizzazione secondaria” si svolgerà il 12 dicembre 2025 presso Palazzo Blu a Pisa. Promosso dalla Casa della donna e dalla Rete antiviolenza territoriale, l’evento vedrà la partecipazione di esperti e operatori del settore per approfondire le problematiche legate alla vittimizzazione secondaria.

Pisa, 11 dicembre 2025 - Domani, venerdì 12 dicembre, dalle 9 alle 16, alla Fondazione Pisa – Palazzo Blu, si terrà il convegno “Una Rete che riflette sui rischi di vittimizzazione secondaria”, promosso dalla Casa della donna insieme ai soggetti della Rete antiviolenza territoriale. L’obiettivo della giornata è riflettere su come, nei diversi ambiti istituzionali e professionali, possano verificarsi – anche involontariamente – episodi di vittimizzazione secondaria, ovvero quelle azioni o prassi che rischiano di ri-traumatizzare le donne che intraprendono un percorso di uscita dalla violenza. Il convegno si propone di offrire uno spazio di confronto aperto, senza timori di giudizio, e strumenti utili per chi opera quotidianamente nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it