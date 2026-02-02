Il gip di Firenze ha deciso di archiviare le posizioni di 27 persone coinvolte nell'inchiesta sui concorsi universitari alla Facoltà di Medicina di Careggi. La Procura aveva chiesto l'archiviazione, ritenendo che i fatti non costituissero reato. Per ora, gli indagati sono fuori dal procedimento, ma l'inchiesta resta aperta.

FIRENZE – Su richiesta della Procura, il gip di Firenze ha archiviato perché il fatto non costituisce reato” le posizioni di 27 indagati nell’inchiesta sui presunti concorsi universitari ‘pilotati’ alla Facoltà di Medicina di Careggi. Erano accusati, a vario titolo, per associazione per delinquere nonché alcuni episodi di abuso di ufficio, anche tentato, corruzione, e induzione a dare o promettere utilità. “Il reato di abuso di ufficio non è più penalmente rilevante perché non più previsto dalla legge come reato”, ha sottolineato il pm Antonio Nastasi nella richiesta di archiviazione che è stata accolta dal giudice. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, inchiesta concorsi Careggi: archiviazione per 27 indagati. “Il fatto non costituisce reato”

