Firenze inchiesta concorsi Careggi e Meyer | 5 rinvii a giudizio 7 prosciolti anche gli ex dg Rocco Damone e Monica Calamai

Ci sarà un processo su due concorsi alla facoltà di medicina di Firenze a carico di cinque imputati di corruzione rinviati a giudizio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, inchiesta concorsi Careggi e Meyer: 5 rinvii a giudizio. 7 prosciolti, anche gli ex dg Rocco Damone e Monica Calamai

Scopri altri approfondimenti

INCHIESTA NARCOTRAFFICO A FIRENZE, 14 ARRESTI: PUSHER ATTIVI IN CENTRO E AL GIGNORO. I dettagli nell’articolo, anche un’avvocata coinvolta. - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta medicina Firenze, in 5 a giudizio, 7 i prosciolti - Cinque rinvii a giudizio e sette proscioglimenti all'udienza preliminare sui presunti concorsi pilotati a medicina a Firenze. Da ansa.it

Presunti concorsi truccati a Careggi e Meyer, raffica di proscioglimenti - Firenze, caduta anche l'accusa di associazione per delinquere. Scrive msn.com

La cattedra a Careggi. “Pressioni al prof per i titoli”, chieste cinque condanne - Lo ha riassunto in una lunga e accorata discussione in aula il pubblico ministero Antonino Nastasi, che ha concluso un processo iniziato ancora prima del covid con cinque richieste di condanna: tre ... Da lanazione.it

Liste d’attesa gonfiate per lavorare meno: sotto processo dieci medici del Careggi - È l’accusa che la Procura di Firenze muove contro dieci medici specializzandi dell’ospedale Careggi, finiti a ... Come scrive ilmessaggero.it

Firenze, «manomettevano» le prenotazione degli esami diagnostici per lavorare meno: denunciati 10 medici specializzandi di Careggi - Il completo esame della documentazione fornita dall’Azienda Ospedaliera Careggi ha infatti permesso di rilevare che nel periodo ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it

Liste d’attesa manomesse a Careggi: dieci medici specializzandi denunciati - Avrebbero manipolato il sistema informatico delle prenotazioni dell’ospedale di Careggi per ridurre i propri turni di lavoro durante l’estate, causando un blocco nelle liste d’attesa e impedendo a ... Da rainews.it