Fire breaks out in Karachi building near site of recent blaze provincial spokesperson says

Un incendio si è scatenato questa mattina in un edificio commerciale di Karachi, a pochi chilometri dal luogo dell’incendio mortale avvenuto pochi giorni fa. Le fiamme hanno causato panico tra i residenti e le autorità sono intervenute prontamente per circoscrivere il rogo. Al momento, non si conoscono ancora le cause dell’incendio, ma la vicinanza con il precedente episodio preoccupa le forze dell’ordine. La situazione resta sotto controllo, mentre i soccorritori cercano di mettere in sicurezza la zona.

KARACHI, Feb 2 (Reuters) - A fire broke out in a commercial building in Pakistan's Karachi on Monday, close to the site where a deadly fire killed dozens of people last month, a provincial government spokesman said. Firefighters were working to control the blaze, provincial government spokesman Sukhdev Assardas Hemnani said in a text message. I vigili del fuoco stavano lavorando per controllare le fiamme, ha detto il portavoce del governo provinciale Sukhdev Assardas Hemnani in un messaggio di testo.

