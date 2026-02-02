Il consigliere regionale di Forza Italia denuncia le false prenotazioni al San Pio di Benevento. Secondo Errico, si tratta di una violazione grave del diritto alla salute dei cittadini. L’inchiesta di Fuori dal Coro ha svelato visite fantasma al CUP, creando sconcerto tra chi aspetta di curarsi. Ora si chiede maggiore trasparenza e tempi certi per le prenotazioni.

“Quanto emerso dal servizio-inchiesta di Fuori dal Coro sull’ospedale San Pio di Benevento è gravissimo e non può essere liquidato come un semplice errore tecnico”. È quanto dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, che interviene sul caso delle presunte finte visite al CUP del nosocomio sannita.“Parliamo – spiega Errico – di un meccanismo che, se confermato, configurerebbe una vera e propria lesione del diritto alla salute. Inserire una ‘prima visita offerta’ che risulta automaticamente rifiutata dal paziente, per poi rinviare la prestazione reale di un anno, significa alterare i dati sulle liste d’attesa e prendere in giro cittadini già provati da tempi inaccettabili”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Finte prenotazioni al San Pio, Errico (FI): “Violazione intollerabile del diritto alla salute”

Approfondimenti su San Pio Ospedale

Al San Pio i pazienti si trovano di fronte a lunghe attese e prenotazioni fasulle.

Al pronto soccorso del ‘San Pio’ arrivano pazienti che si trovano a fare i conti con lunghe attese e prenotazioni fasulle.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Pio Ospedale

Argomenti discussi: Vicenza – Attenzione, da lunedì nuovo Centro Prelievi al San Bortolo; Fuori dal Coro: al ‘San Pio’ finte prenotazioni e attese infinite, smascherato il trucco che inganna i malati; Fuori dal Coro | al ‘San Pio’ finte prenotazioni e attese infinite smascherato il trucco che inganna i malati; Al ‘San Pio’ finte prenotazioni e attese infinite | smascherato lo scandalo che inganna i malati.

Finte visite mediche in agenda. Gonfiavano le prenotazioni per alleggerire il carico di lavoro. Dieci specializzandi denunciatidi Teresa ScarcellaFIRENZEFinte prenotazioni al Cup, pazienti segnati in agenda che in realtà non erano previsti, gli stessi nomi che si ripetevano nell’arco anche della stessa giornata. E tutto, ... lanazione.it

Convento Santuario Padre Pio. . Santa Messa 2 febbraio 2026 mons. Domenico D'Ambrosio - facebook.com facebook