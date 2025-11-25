Violenza di genere Asp Messina lancia teatro aziendale per sensibilizzare su rispetto e pari opportunità
“Solo attraverso una vera rivoluzione culturale possiamo combattere la violenza di genere e vogliamo che presto anche i nostri consultori familiari e i servizi di psicologia, ma in generale tutti i dipendenti dell’azienda, possano formare un paradigma unitario per lottare queste dinamiche. Tra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Stop alla violenza di genere, l'impegno di #Donne Leader in #Sanità
In occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Museo Novecento a Firenze ospitea il talk "Le parole della violenza" dedicato al linguaggio della violenza di genere. Appuntamento MARTEDI' 25 NOVEMBRE alle ore 18.00
L'Asp di Messina in scena contro la Violenza di Genere: rappresentazione teatrale realizzata dagli impiegati - "Solo attraverso una vera rivoluzione culturale possiamo combattere la violenza di genere e vogliamo che presto anche i nostri consultori familiari e i ...
25 novembre: Messina scende in piazza contro la violenza di genere - La città di Messina si prepara a scendere in piazza per il terzo anno consecutivo con la "Camminata Contro la Violenza di Genere", un evento simbolico e di sensibilizzazione organizzato dal Comune di ...
Giornata Internazionale contro Violenza sulle donne: iniziative di Università e Policlinico di Messina - In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro ...