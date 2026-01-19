Francesco Rosati nuovo responsabile delle vendite fuori sede di Ferrarelle

Francesco Rosati è stato nominato nuovo responsabile delle vendite fuori sede di Ferrarelle. Riporta direttamente alla Direzione commerciale, guidata da Mario Iaccarino, e succede ad Antonio Marzocchella. La sua nomina mira a rafforzare la presenza dell’azienda nel settore delle vendite esterne, contribuendo alla crescita e alla gestione delle relazioni commerciali in questa area strategica.

Francesco Rosati è il nuovo Head of Sales Away From Home della Ferrarelle. Subentra ad Antonio Marzocchella e riporterà direttamente alla Direzione commerciale, guidata da Mario Iaccarino. Lo annuncia la società con una nota in cui si spiega che “si tratta di un chiaro segnale nel percorso di rafforzamento della struttura commerciale del Gruppo, che oggi si posiziona come secondo player a volume e terzo player a valore nel Fuori Casa, un segmento sempre più strategico per lo sviluppo della marca in termini di quote e posizionamento”. Francesco Rosati – entrato in Ferrarelle nel 2024 prima come area manager Lazio e successivamente come region manager centro Italia – avrà la responsabilità di guidare le strategie di vendita nel canale Afh, con l’obiettivo di consolidare le partnership con i principali clienti, sviluppare i clienti organizzati e rafforzare il presidio dei gruppi consortili Ho.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Alpine, Bruno Hohmann nuovo direttore delle vendite

Alpine annuncia la nomina di Bruno Hohmann come nuovo direttore vendite, marketing e customer experience, con inizio previsto per il 1° gennaio 2026. Hohmann, attuale responsabile delle vendite globali di Renault, prenderà il posto di Antonino Labate, che ha deciso di lasciare il gruppo.

