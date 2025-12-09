Eugenio Franzetti nuovo responsabile marketing di Alfa Romeo
Alfa Romeo ha annunciato la nomina con effetto immediato di Eugenio Franzetti come nuovo responsabile marketing. Succede a Cristiano Fiorio, che recentemente ha assunto – oltre all’incarico di general manager di BottegaFuoriserie – la guida del marketing di Maserati. Franzetti riporterà direttamente a Santo Ficili, amministratore delegato di Alfa Romeo e direttore operativo di Maserati. Chi è Eugenio Franzetti. Nel corso della sua carriera, Franzetti ha ricoperto ruoli di primo piano nella comunicazione di Peugeot, DS Automobiles e Citroën in Italia: per il terzo marchio è stato anche responsabile vendite. 🔗 Leggi su Lettera43.it
ecco il progetto di @lancia_corse_official nella categoria Rally2 settimana scorsa @eugenio.franzetti ci ha raccontato a 360° il ritorno di Lancia nella categoria assoluta dei campionati Nazionali ed Europei #rally #racing #motorsport #tantaroba #rallyd - facebook.com Vai su Facebook
Carriere: Eugenio Franzetti è il nuovo Responsabile Marketing di Alfa Romeo - Il manager succede a Cristiano Fiorio, che ha assunto la guida del Marketing di Maserati ... engage.it scrive
