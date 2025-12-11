Napoli stop De Bruyne ancora lunghissimo | rischia di tornare alla fine della stagione?
Kevin De Bruyne rischia di rimanere fermo ancora a lungo a causa di un infortunio, con tempi di recupero che potrebbero prolungarsi fino alla fine della stagione. Dal Belgio arrivano aggiornamenti sulla sua condizione, mentre i tifosi attendono con trepidazione notizie ufficiali sulla durata dello stop e sui tempi di rientro del centrocampista del Napoli.
Kevin De Bruyne potrebbe rimanere fermo più tempo del previsto. Infatti, dal Belgio arriva la notizia di quando il calciatore del Napoli avrà conferma sulla durata dello stop. Per ora è fermo ai box e ha le stampelle Sembrava una stagione iniziata bene per il talento belga, ma poi il dramma. Quel rigore tirato e . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Napoli, chiude ancora Largo Maradona: “Non sarà più fruibile” Nuovo stop nell’area simbolo dei Quartieri Spagnoli dedicata a Diego. La pagina Murales_Maradona annuncia che, dal ponte dell’Immacolata, il largo non sarà accessibile né ai residenti né ai turi - facebook.com Vai su Facebook
. @sscnapoli | Conte: “Ci sono mancate energie fisiche e mentali, loro hanno meritato la vittoria. Tutte queste gare mi preoccupano” Vai su X
Brutte notizie per il Napoli: dal Belgio filtrano i tempi di recupero di De Bruyne - Infatti, dal Belgio arriva la notizia di quando il calciatore del Napoli avrà conferma ... Da dailynews24.it
Il Napoli sfrutta una regola poco conosciuta della Champions per riempire il vuoto di De Bruyne - Il Napoli sfrutta una regola poco conosciuta in Champions League per colmare il vuoto lasciato da De Bruyne dopo il suo grave infortunio muscolare ... Lo riporta fanpage.it