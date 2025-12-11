Napoli stop De Bruyne ancora lunghissimo | rischia di tornare alla fine della stagione?

Dailynews24.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin De Bruyne rischia di rimanere fermo ancora a lungo a causa di un infortunio, con tempi di recupero che potrebbero prolungarsi fino alla fine della stagione. Dal Belgio arrivano aggiornamenti sulla sua condizione, mentre i tifosi attendono con trepidazione notizie ufficiali sulla durata dello stop e sui tempi di rientro del centrocampista del Napoli.

Kevin De Bruyne potrebbe rimanere fermo più tempo del previsto. Infatti, dal Belgio arriva la notizia di quando il calciatore del Napoli avrà conferma sulla durata dello stop. Per ora è fermo ai box e ha le stampelle Sembrava una stagione iniziata bene per il talento belga, ma poi il dramma. Quel rigore tirato e . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

napoli stop de bruyneBrutte notizie per il Napoli: dal Belgio filtrano i tempi di recupero di De Bruyne - Infatti, dal Belgio arriva la notizia di quando il calciatore del Napoli avrà conferma ... Da dailynews24.it

napoli stop de bruyneIl Napoli sfrutta una regola poco conosciuta della Champions per riempire il vuoto di De Bruyne - Il Napoli sfrutta una regola poco conosciuta in Champions League per colmare il vuoto lasciato da De Bruyne dopo il suo grave infortunio muscolare ... Lo riporta fanpage.it