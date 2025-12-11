Napoli stop De Bruyne ancora lunghissimo | rischia di tornare alla fine della stagione?

Kevin De Bruyne rischia di rimanere fermo ancora a lungo a causa di un infortunio, con tempi di recupero che potrebbero prolungarsi fino alla fine della stagione. Dal Belgio arrivano aggiornamenti sulla sua condizione, mentre i tifosi attendono con trepidazione notizie ufficiali sulla durata dello stop e sui tempi di rientro del centrocampista del Napoli.

Kevin De Bruyne potrebbe rimanere fermo più tempo del previsto. Infatti, dal Belgio arriva la notizia di quando il calciatore del Napoli avrà conferma sulla durata dello stop. Per ora è fermo ai box e ha le stampelle Sembrava una stagione iniziata bene per il talento belga, ma poi il dramma. Quel rigore tirato e . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it