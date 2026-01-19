Antiquariato Antonio Ornano e Mondovisioni | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ecco alcune delle proposte per questa sera a Bergamo e provincia: la mostra mercato di “Italian Fine Art” dedicata all’arte antica alla Fiera di Bergamo, lo spettacolo “In grato” con Antonio Ornano a Colognola, e la proiezione di “Mondovisioni” al Cinema del Borgo. Un programma vario per chi desidera trascorrere la serata in modo tranquillo e culturale.

La nuova edizione di “Italian Fine Art (IFA)”, mostra mercato dedicata all’arte antica e all’alto antiquariato alla Fiera di Bergamo, lo spettacolo “In grato” con Antonio Ornano a Colognola, “Mondovisioni” al Cinema del Borgo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 19 gennaio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 25 gennaio alla fiera di Bergamo – Padiglione A prosegue la nuova edizione di “Italian Fine Art (IFA)”, mostra mercato dedicata all’arte antica e all’alto antiquariato. Gli orari sono: da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio dalle 14 alle 19; sabato 24 e domenica 25 gennaio dalle 10 alle 19.🔗 Leggi su Bergamonews.it

45 all'Auditorium delle scuole elementari di Clusone si terrà un incontro dal titolo "La Shoah e i genocidi nella storia".