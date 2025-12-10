Milano-Cortina 2026 | Passaggio della fiamma olimpica a Livorno come cambia la viabilità | tutti i divieti di transito e sosta

Livornotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 dicembre, Livorno ospiterà il passaggio della fiamma olimpica Milano-Cortina 2026, un evento di grande rilievo per la città. Per l'occasione, saranno adottate misure di regolamentazione della viabilità, con divieti di transito e sosta, per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della cerimonia.

Il 12 dicembre la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 arriverà a Livorno. Un evento atteso da tutta la città visto anche i tedofori che sono stati scelti tra cui Alessandro Fantozzi e Igor Protti. Per permettere il passaggio della torcia, il Comune ha disposto una serie di modifiche alla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

milano cortina 2026 passaggioIl Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 8 a Nuoro - Scopri il percorso, le città coinvolte, gli orari di passaggio della Torcia e i nomi di tedofore e tedofori ... Riporta olympics.com