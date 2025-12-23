Fiamma olimpica a Latina | le strade chiuse e tutti i divieti per il 26 dicembre

Strade chiuse e divieti in buona parte della città di Latina nella giornata di venerdì 26 dicembre per il passaggio della fiamma olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026. L’evento ha inizio alle 17 in piazza della Libertà mentre la partenza del percorso della storica torcia è fissata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Passaggio Fiamma Olimpica a Frosinone il 27 dicembre 2025: tutte le strade chiuse e i divieti Leggi anche: Le celebrazioni per il 4 Novembre a Latina: le strade chiuse e tutti i divieti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Passaggio della fiamma olimpica: allo studio il piano per la sicurezza e la viabilità; Latina chiusa il 26 dicembre per la fiaccola olimpica: le strade interessate. I nomi (segreti) dei tedofori; Passaggio della Fiamma Olimpica anche in provincia di Latina. Ecco quali città toccherà.; Latina pronta per il passaggio della fiamma olimpica: “Evento storico per la città”. Fiamma olimpica, il 26 dicembre Latina blindata: ecco le strade chiuse e la guida per “sopravvivere” - Latina si prepara ad accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica il 26 dicembre 2025, un evento simbolico e di grande richiamo che porterà con sé entusiasmo, ma anche una profonda riorganizzazione d ... ilcaffe.tv

Fiamma Olimpica a Latina: quali sono le strade chiuse e i divieti dal 25 al 26 dicembre - L'atto del Comune di Latina per il passaggio dei tedofori: stop a traffico e sosta in centro e nei quartieri, ecco cosa cambia ... latinaoggi.eu

Latina “chiusa” il 26 dicembre per la fiaccola olimpica: le strade interessate. I nomi (segreti) dei tedofori - La Fiamma Olimpica farà tappa a Latina il prossimo 26 dicembre, in un evento che trasformerà per un giorno la città in protagonista del viaggio verso le olimpiadi invernali di Milano- ilcaffe.tv

