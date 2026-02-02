Fiaccola olimpica è il gran giorno del passaggio a Bergamo | le prime postazioni sul Sentierone - Segui la diretta web

Questa mattina a Bergamo è iniziato il passaggio della fiaccola olimpica. Le prime tappe si sono svolte sul Sentierone, dove i primi tedofori hanno portato avanti il percorso, attirando l’attenzione di tanti passanti. Da mezzogiorno, l’evento si sposta a Villa d’Almè, con l’accensione del braciere prevista alle 19,30 in Largo Belotti. Seguiranno altre tappe lungo l’itinerario dei 73 portatori della fiaccola.

IL PROGRAMMA. Da mezzogiorno di lunedì 2 febbraio a Villa d’Almè all’accensione del braciere in Largo Belotti alle 19,30: ecco l’itinerario dei 73 tedofori. E in Largo Belotti c’è anche De Roon. È tutto pronto per l’ingresso in città lunedì 2 febbraio della Fiamma Olimpica. Il simbolo dei Giochi di Milano-Cortina, che verranno inaugurati venerdì 6 febbraio, toccherà Bergamo per la 57esima tappa del suo viaggio. Una grande festa per un evento unico che si prevede porterà in piazza migliaia di persone. Tra gli ospiti annunciati solo ieri sera ci sarà anche il capitano nerazzurro De Roon. Ore 9.30: Sul Sentierone sono già disposti i container per l’allestimento del palco e delle transenne per il passaggio della Fiamma Olimpica atteso a partire dalle 17. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Lunedì a Bergamo si aspetta con ansia il passaggio della Fiaccola Olimpica.

