Fiaccola Olimpica lunedì il grande giorno | il passaggio allo stadio intorno alle 13 - Tutti i dettagli e le ultime news

Lunedì a Bergamo si aspetta con ansia il passaggio della Fiaccola Olimpica. Intorno alle 13, lo spettacolo attraverserà lo stadio, attirando molti spettatori. La città si prepara a vivere un momento speciale, con le strade già pronte e le persone pronte ad applaudire. È un evento che coinvolge tutta la comunità, che si unisce per celebrare lo spirito olimpico.

DA SAPERE. Tutto pronto per lunedì 2 febbraio quando Bergamo celebra lo spirito olimpico e attende il passaggio della Fiaccola. Con una avvertenza: la tappa che partirà da Villa d’Almè e passerà per Ponteranica si concluderà alle 13.24 circa allo stadio di Bergamo. Rifinito il percorso ufficiale della Fondazione Milano-Cortina per la tappa della Fiaccola Olimpica di lunedì 2 febbraio da Villa d’Almè a Ponteranica: si concluderà alle 13.24 circa presso lo stadio di Bergamo che diventerà quindi il primo momento di presenza della fiaccola in città. La polizia locale, con le altre Forze dell’Ordine, stanno predisponendo le misure di sicurezza adeguate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

La Fiamma Olimpica arriverà a Bergamo già lunedì alle 13.

Nelle vie di Brindisi si è svolto il passaggio della fiaccola olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina, un momento di grande significato simbolico e di unione.

Argomenti discussi: Lunedì 26 gennaio la Fiamma Olimpica arriva a Cortina d'Ampezzo; 2 febbraio, passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo; Lunedì 26 gennaio Radio Cortina seguirà in diretta lo storico arrivo della Fiamma Olimpica; Fiamma olimpica, oggi la tappa di Cortina d'Ampezzo: il percorso.

