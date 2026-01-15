Bergamo sul Sentierone torna la Festa del Cioccolato

Da ecodibergamo.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 25 gennaio, sul Sentierone di Bergamo torna la Festa del Cioccolato. L’evento vedrà la partecipazione di circa venti operatori del settore provenienti da tutta Italia e oltre, offrendo un’occasione per scoprire e assaggiare una vasta selezione di cioccolato artigianale. Un appuntamento dedicato agli appassionati e alle famiglie, in un contesto cittadino che valorizza la tradizione e la qualità.

L’APPUNTAMENTO. Dal 22 al 25 gennaio, con venti operatori del settore provenienti da tutta Italia e non solo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo sul sentierone torna la festa del cioccolato

© Ecodibergamo.it - Bergamo, sul Sentierone torna la Festa del Cioccolato

Leggi anche: Un Sentierone di dolcezza: a Bergamo arriva la Festa del cioccolato

Leggi anche: Torna la Festa del Cioccolato in Piazza della Cittadella: tre giorni di dolcezza a Bergamo Alta

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bergamo, sul Sentierone torna la Festa del Cioccolato; Confesercenti Bergamo - 13^ Festa del Cioccolato di Bergamo dal 22 al 25 gennaio sul Sentierone.

bergamo sentierone torna festaBergamo, sul Sentierone torna la Festa del Cioccolato - Dal 22 al 25 gennaio torna a Bergamo la Festa del Cioccolato, con venti operatori del settore provenienti da tutta Italia. ecodibergamo.it

bergamo sentierone torna festaBergamo capitale del cioccolato per quattro giorni: artigiani, solidarietà e cultura food - In programma maxi tavoletta inaugurale, cena solidale, Notte Nera e una ... italiaatavola.net

Festa del cioccolato a Bergamo, dal 22 gennaio gli stand, la Notte nera e la cena con le tagliatelle al cacao stellate - Dal 22 al 25 gennaio, sul Sentierone, con gli stand di 20 operatori, dal cioccolato di Modica ei dolci tipici ungheresi. bergamo.corriere.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.