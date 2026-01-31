Fano si tinge di colori | inaugurato il Carnevale con la regina e l’omaggio a Ferretti

Questa mattina a Fano si è svolta l’inaugurazione ufficiale del Carnevale, con l’elezione della regina, chiamata la Splendida. La festa ha attirato molti cittadini e visitatori, che hanno assistito alla sfilata e al tradizionale omaggio a Ferretti. La città si è colorata di allegria e entusiasmo per l’inizio di questa festa popolare.

Il Carnevale di Fano ha ufficialmente preso il via con l’elezione della Splendida, evento che ha acceso i riflettori sulla città marchigiana. Sabato 31 gennaio 2026, allo SportPark di Fano, si è svolta la finale del concorso che ha visto trionfare Lucrezia Pierucci, ventunenne di Fossombrone, appassionata di equitazione e prima candidata proveniente dalla provincia di Pesaro e Urbino a conquistare il titolo. La serata, organizzata da Pink Eventi con la direzione artistica di Francesca Cecchini e il patrocinio dell’Ente Carnevalesca, ha raccolto un pubblico attento e partecipe, che ha seguito con emozione le sfilate delle dieci finaliste. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fano si tinge di colori: inaugurato il Carnevale con la regina e l’omaggio a Ferretti Approfondimenti su Fano Carnevale Il Carnevale di Fano entra nel vivo: eletta la Splendida e oggi arriva Dante Ferretti Il Carnevale di Fano si anima con la cerimonia di elezione della Splendida, tra maschere, musica e allegria. Carnevale di Fano, vola la mongolfiera: la firma il maestro Dante Ferretti Il Carnevale di Fano 2026 si apre con un manifesto d’autore firmato dal maestro Dante Ferretti, noto per le sue prestigiose collaborazioni nel cinema. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Fano Carnevale Il Fano fa festa ai rigori: è suo il torneo BezziccheriIl torneo per Giovanissimi Bezziccheri di Muraglia si tinge di granata. La 22ª edizione è del Fano che bissa il successo della fase ai gironi e sconfigge nuovamente il K Sport Montecchio, questa ... ilrestodelcarlino.it I seicento anni di storia del Carnevale di FanoIl Carnevale di Fano si terrà le domeniche 1, 8 e 15 febbraio. Risale almeno al 1347 ed è tra le festività più antiche d’Italia. In oltre seicento ... ilsole24ore.com L'oroscopo di oggi si tinge di sfumature particolari grazie alla presenza della Luna in Pesci, influenzando ogni segno zodiacale con la sua energia unica - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.