Tradizioni di Capodanno nel mondo fra antichi riti e scaramanzie
Il Capodanno è una ricorrenza che varia nelle tradizioni e nelle usanze in tutto il mondo. Dalle antiche cerimonie ai riti scaramantici, ogni cultura ha sviluppato modi diversi per accogliere il nuovo anno. Questo momento rappresenta un’occasione di riflessione sul passato e di speranza per il futuro, mantenendo viva una tradizione condivisa da molte società.
Roma, 31 dicembre 2025 – Il Capodanno non è soltanto un cambio di data sul calendario: si tratta di un momento salutato da sempre con grande intensità, che chiude il vecchio per traghettarci verso un nuovo ciclo. Fra riti collettivi e scaramanzie, ecco le tradizioni tramandate nei secoli in giro per il mondo sulla magica notte di San Silvestro. Tradizioni diverse, unite da un obiettivo comune: lasciarsi alle spalle ciò che è stato e augurarsi prosperità, protezione e rinnovamento. Dire addio al vecchio e accogliere il nuovo. In Turchia, la notte di Y?lba?? è segnata da un gesto semplice e carico di significato: aprire i rubinetti di casa per qualche istante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
