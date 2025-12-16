Puer natus est il Natale nella tradizione musicale popolare europea | viaggio tra canti e suoni dell’Europa medievale e rinascimentale

L'articolo esplora il significato e le tradizioni musicali del Natale nella tradizione popolare europea, con un focus sui canti medievali e rinascimentali. Un viaggio attraverso le melodie che hanno accompagnato questa festa nel corso dei secoli, evidenziando come il canto abbia plasmato e tramandato l'atmosfera natalizia in molte culture del continente.

Il Natale a Palermo, quest'anno, si accende di una luce speciale. Una luce antica, profonda, che nasce dal canto e attraversa i secoli. Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 21, la Cattedrale di Palermo – cuore spirituale e simbolico della città – ospita Puer natus est– Il Natale nella tradizione.

