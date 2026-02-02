Festa a Bormio per i volontari olimpici | energia e spirito di comunità che segnano il cuore della valle

Domenica 1 febbraio 2026, Bormio ha accolto con entusiasmo i volontari delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Migliaia di persone si sono radunate in piazza per ringraziare chi ha lavorato dietro le quinte, portando alle Valtellina un clima di festa e solidarietà. La giornata è stata un messaggio forte di energia e spirito di comunità, che si è respirato in ogni angolo della valle.

Domenica 1 febbraio 2026, Bormio si è trasformata in un palcoscenico di gioia collettiva, con migliaia di persone riunite in piazza per celebrare i volontari che hanno reso possibile la presenza delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 nella Valtellina. L'evento, organizzato in collaborazione tra Regione Lombardia, Fondazione Milano Cortina 2026 e i comuni della valle, ha raccolto il sindaco Silvia Cavazzi, il prefetto di Sondrio Anna Pavone, l'assessore regionale Massimo Sertori e il presidente della Regione Attilio Fontana, che ha preso la parola per ringraziare pubblicamente chi ha contribuito con impegno, passione e dedizione.

