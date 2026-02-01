A Bormio la festa dei volontari olimpici in Valtellina | Entusiasmo e vitalità che resteranno ai territori

A Bormio si è svolta la festa dei volontari olimpici impegnati in Valtellina. Centinaia di persone si sono ritrovate domenica sera per celebrare lo spirito di servizio e l’entusiasmo che questi volontari portano avanti. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha preso la parola per sottolineare come l’energia dei volontari rappresenti non solo il cuore dei Giochi, ma anche un patrimonio duraturo per i territori. La serata ha rafforzato il legame tra le persone e l’evento, lasciando un segnale di vitalità e

Anche il presidente lombardo Attilio Fontana in piazza a Bormio: "A tutti i volontari il più sentito ringraziamento di Regione Lombardia". Le foto L'entusiasmo dei volontari come motore dei Giochi e come eredità per il territorio. È il messaggio lanciato domenica sera a Bormio dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto alla festa dedicata ai volontari della Fondazione Milano Cortina impegnati in Valtellina nel periodo olimpico. "Queste persone, per lo più giovani, sono la rappresentazione concreta della vitalità che questo evento eccezionale è riuscito e riuscirà a mettere in campo", ha detto il governatore, rivolgendo loro "il più sentito ringraziamento di Regione Lombardia".

