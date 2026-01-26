Cesinali piange Mariniello | cuore passione e spirito di comunità

La comunità di Cesinali si trova a dover affrontare la perdita di Marino Stabiano, noto come Mariniello. La Pro Loco, insieme al presidente Giuseppe Galasso, esprime il proprio cordoglio e ricorda la sua dedizione, passione e spirito di solidarietà che hanno caratterizzato la sua presenza nel paese. È un momento di riflessione e di ricordo per una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per molti cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti La Pro Loco di Cesinali, insieme al Presidente Giuseppe Galasso, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Marino Stabiano, per tutti Mariniello. " Marino è stato una presenza costante e autentica nella vita del nostro paese, partecipando attivamente a tutti gli eventi e alle tradizioni di Cesinali, offrendo sempre il suo contributo con passione, disponibilità e spirito di comunità. Il suo impegno, la sua dedizione e il suo modo di vivere il paese rappresentano un esempio prezioso per le nuove generazioni, a cui ha trasmesso valori di partecipazione, appartenenza e amore per le tradizioni.

