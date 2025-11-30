Guida con Noi puntata 15 | Ferrari 849 Testarossa Lynk & Co 08 e le Michelin per l' inverno

Se le auto potessero parlare, questa puntata sarebbe un romanzo corale: un po' fantascienza, un po' poesia meccanica. Cosa accade quando un nome mitico come Testarossa attraversa un portale temporale e atterra nel 2025? Nasce la Ferrari 849 Testarossa, una creatura che tiene per mano il passato e il futuro: un V8 biturbo come cuore pulsante, ma intorno a lui danzano tre motori elettrici che riscrivono le regole della potenza. C'è anche la versione Spider, con un tetto retrattile che sembra una magia da teatro dell’aria. L'aerodinamica lavora come un manipolo di elfi invisibili e gli interni mescolano carbonio e pixel con naturalezza quasi sospetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

