Sono stazionarie le condizioni di Valentina Peonio la 33enne ferita da un colpo di fucile la notte tra sabato e domenica, in piazza Nascè, a Palermo. La donna è ricoverata nel reparto del Trauma Center a Villa Sofia. Gli agenti della squadra mobile indagano per identificare chi ha sparato. Alcuni testimoni hanno raccontato che a fare fuoco sarebbe stato un giovane che si trovava vicino a una Smart insieme a una ragazza. La polizia sta acquisendo nuove immagini della zona per cercare di ricostruire quanto accaduto. Dai filmati già in possesso degli inquirenti si vede il ragazzo avvicinarsi alla vittima, a cui avrebbe anche chiesto scusa, dopo lo sparo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Colpi di fucile in aria: ferita gravemente una donna

