Colpi di fucile in aria | ferita gravemente una donna
Sono stazionarie le condizioni di Valentina Peonio la 33enne ferita da un colpo di fucile la notte tra sabato e domenica, in piazza Nascè, a Palermo. La donna è ricoverata nel reparto del Trauma Center a Villa Sofia. Gli agenti della squadra mobile indagano per identificare chi ha sparato. Alcuni testimoni hanno raccontato che a fare fuoco sarebbe stato un giovane che si trovava vicino a una Smart insieme a una ragazza. La polizia sta acquisendo nuove immagini della zona per cercare di ricostruire quanto accaduto. Dai filmati già in possesso degli inquirenti si vede il ragazzo avvicinarsi alla vittima, a cui avrebbe anche chiesto scusa, dopo lo sparo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Paura a Palermo, dall’auto sparano col fucile sui passanti: donna ferita gravemente, investiti 2 pedoni
Leggi anche: Colpi fucile:ferita,non era l'obiettivo
Donna ferita a colpi di fucile a Palermo, ma non era lei l'obiettivo; Palermo, spari nella piazza della movida: grave una donna ferita per sbaglio da colpi di fucile; Il colpo di fucile da una Smart, la donna che si accascia a terra: i terribili istanti della folle notte in piazza Nascè, il video dei soccorsi; Palermo, spari nella notte tra le strade della movida: ferita una donna. Non era l'obiettivo dell'agguato.
Donna ferita a colpi di fucile a Palermo, ma non era lei l'obiettivo - L'auto da cui sono partiti i colpi, una Smart secondo alcune testimonianze, è fuggita via a tutta velocità investendo due persone ... msn.com
Palermo, sparano da un'auto nella zona della movida: ferita (per caso) una donna di 33 anni. È in condizioni gravi - È successo nella notte nell'affollata piazza Nascé, teatro di altri episodi violenti. msn.com
Palermo, spari da un’auto: donna ferita da colpo di fucile - E' successo stanotte intorno alle 2 e 30 in piazza Nascè, a pochi passi da una delle strade della movida palermitana, in pieno c ... msn.com
Action film: A female soldier is actually a super agent with deadly aim, sniping every enemy.
Colpi di fucile a Palermo, ferita una donna. Il responsabile fugge in auto e investe due persone https://www.primapaginamazara.it/colpi-di-fucile-a-palermo-ferita-una-donna-il-responsabile-fugge-in-auto-e-investe-due-persone #cronaca #palermo #violenza # - facebook.com facebook
AGGIORNAMENTO, VIDEO, INTERVISTE Palermo, notte di follia e paura: una passante ferita a colpi di fucile La donna di 33 anni è stata centrata alla scapola durante una sparatoria in piazza Nascè, nel cuore della movida #cronaca #ioseguotgr #tgrsicilia x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.