Da Bilica con Sheva a Porro e Felipe Melo Quando il portiere per caso è decisivo

Quando un +3 per un rigore parato arriva da un difensore. 7 Novembre 1999. Il difensore Fabio Bilica, subentrato come portiere dopo l'espulsione di Casazza, para un rigore ad Andriy Shevchenko. Il Venezia aveva finito i cambi a disposizione. Ami il calcio - facebook.com Vai su Facebook

