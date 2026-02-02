FdI | Rivedere i criteri delle risorse sanitarie

I rappresentanti di Fratelli d’Italia, Priamo Bocchi e Giancarlo Tagliaferri, chiedono di rivedere i criteri con cui vengono distribuite le risorse sanitarie in Emilia-Romagna. Durante una seduta in Commissione Politiche per la salute, hanno presentato un’interrogazione a risposta orale, puntando l’attenzione sulla necessità di cambiare le regole attuali.

Rivedere i criteri di riparto delle risorse sanitarie in Emilia-Romagna. Priamo Bocchi (FdI) e Giancarlo Tagliaferri (FdI), con un’interrogazione a risposta orale in Commissione Politiche per la salute, presieduta da Gian Carlo Muzzarelli. “Con delibera dell'aprile 2025 la Regione Emilia-Romagna ha disposto la distribuzione complessiva di 180.615.253,07 euro fra le Aziende Usl e gli Ospedali universitari della regione”, spiegano i consiglieri per i quali "dai dati emerge una forte disomogeneità nel riparto territoriale delle risorse, con valori che risultano sensibilmente inferiori per le province di Parma e Piacenza rispetto ad altre aree, in particolare Reggio Emilia, Modena e Bologna”.🔗 Leggi su Parmatoday.it

