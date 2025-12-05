FC 26 Obiettivo Live Flash | Il ritmo di Rio Rush – Yan Couto 5 Stelle Abilità!
È disponibile l’obiettivo Live Flash “Il ritmo di Rio”, una serie di sfide a brevissimo termine (solo 3 giorni) focalizzate sulla modalità Rush e sulla promozione Joga Bonito. Il premio principale è il terzino destro brasiliano Yan Couto. Durata: Molto breve (Solo 3 giorni).. Obiettivo: Completare almeno 4 delle 5 sfide nell’evento Rush flash “Il ritmo di Rio”.. Premio Finale: 1x Joga Bonito Yan Couto 85 OVR (Non scambiabile), Evo Joga Bonito (Consumabile estetico), e 1500 XP.. Carta Joga Bonito Sbloccabile. Giocatore OVR Ruoli AbilitàPiede Debole Statistiche Meta Yan Couto 85 RB, RM 5 3 DRI 91, VEL 86, DIF 84, PAS 85 Le 5 Sfide da Completare. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
