Tottenham e Liverpool in trattative avanzate per ingaggiare il prodigio della Bundesliga Yan Diomande

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Tottenham è in trattative avanzate con l’entourage di uno dei migliori prospetti della Bundesliga, Yan Diomande. Tottenham e Liverpool in lotta per Yan Diomande. Lo afferma l’ultimo report del giornalista di Sky Sports Sacha Tavolieri, il quale sostiene che gli Spurs seguono il giocatore da diversi mesi e ultimamente hanno intensificato la loro caccia. Thomas Frank vuole rafforzare il suo attacco con un giocatore dinamico che possa perforare la difesa e il profilo del 19enne lo ha attratto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com