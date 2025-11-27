FC 26 Nuova Evoluzione FLASH | Hit the Weights – Potenza e Fisico!

È disponibile una nuova Evoluzione flash a tempo limitato ( 4 giorni totali) denominata “Hit the Weights”, dedicata interamente a potenziare le statistiche fisiche del giocatore. Restrizioni e Requisiti. Durata: Solo 4 giorni.. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti: GEN max: 85 OVR.. N° stili di gioco max: 10.. Non raro: Esclude i giocatori Tour mondiale fuoricl. argento (quindi non puoi utilizzare Smolarek, Dalglish, ecc. sbloccati dagli obiettivi). I Miglioramenti Totali. Questa EVO applica boost significativi alle statistiche chiave di Forza e Resistenza: Miglioramento Statistica MAX Ragggiungibile +2 Valutazione Generale NA +1 Piede Debole Max 4 Stelle +12 Elevazione Max 87 +12 Resistenza Max 87 +12 Forza Max 88 +15 Aggressività Max 89 +1 Stile di gioco Mastino Max 6 stili Dovete giocare solo 3 partite in qualsiasi modalità! Analisi Veloce e Obiettivi. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

