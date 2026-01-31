FC 26 Nuova Evoluzione | Portiere del Futuro Future No1

Questa volta l’attenzione si concentra sui giovani portieri. Durante l’evento Future Stars, si cerca di trasformare le promesse tra i pali in estroversi difensori del futuro. L’obiettivo è rendere i portieri più rapidi, più tecnici e con riflessi sorprendenti, pronti a cambiare il ruolo con abilità e velocità.

L’evento Future Stars non dimentica i numeri uno! Arriva un’Evoluzione dedicata esclusivamente ai giovani portieri, pensata per trasformare una promessa tra i pali in un estremo difensore moderno, rapido e abilissimo con i piedi, con un boost ai riflessi davvero impressionante. Dettagli e Costi. Scadenza: 17 giorni circa.. Costo: 10.000 Crediti (o 75 FC Points).. Requisito Età: Il giocatore deve essere nato dopo il 31012002 (24 anni o meno).. Requisiti di Ammissione. Per inserire un portiere in questa EVO, deve rispettare questi paletti: Posizione: POR (GK).. Valutazione Generale (GEN): Massimo 87. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Portiere del Futuro (Future No.1) Approfondimenti su FC 26 Nuova Evoluzione FC 26 Nuova Evoluzione: Chiudi la saracinesca – Il Portiere Potenziato! (Between the Sticks) FC 26 Nuova Evoluzione: Metronomo – Il Regista Difensivo del Centrocampo (The controller) La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su FC 26 Nuova Evoluzione Argomenti discussi: EA FC 26 Evoluzione Taglia Dentro Elenco Giocatori Ed Obiettivi; FC 26 Evoluzione: Fantasia al potere (Creative Director); EA FC 26 Evoluzione Apri La Difesa Lista Giocatori Ed Obiettivi; FC 26: Arrivano le Future Stars! Tutte le novità. FC 26 EVO: Apri la difesa: Trasforma il tuo CC in un Regista Arretrato da sogno (Line Breaker)Questa nuova Evoluzione gratuita è una delle più trasformative rilasciate finora per il centrocampo. Con un boost di valutazione che arriva fino a +18, questa ... imiglioridififa.com FC 26 Academy Future Stars: Il percorso verso il 90 GEN e i Ruoli PLUS PLUSL'evento Future Stars introduce le Academy. Non si tratta di una singola Evoluzione, ma di un vero e proprio percorso a tappe che permette di far crescere il ... imiglioridififa.com Le reti di comunicazione stanno entrando in una nuova fase di evoluzione. Nei prossimi anni assisteremo a infrastrutture sempre più veloci, distribuite e intelligenti, capaci di supportare servizi avanzati, applicazioni critiche e una connettività continua, ovunque - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.