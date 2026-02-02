FC 26 Athenea POTM Liga F Gennaio | La Regina della Fascia del Real Madrid

Athenea del Castillo è stata ufficialmente eletta Giocatrice del Mese (POTM) della Liga F per gennaio. La giocatrice del Real Madrid, nota come “La Regina della Fascia”, ha ricevuto il riconoscimento dopo aver dimostrato grande talento in campo. La sua prestazione ha contribuito alla vittoria della squadra, e ora si gode il premio. La sua stagione sta andando bene e questa riconferma il suo ruolo fondamentale nel team.

È ufficiale: Athenea del Castillo è stata eletta Giocatrice del Mese ( POTM ) della Liga F per il mese di gennaio. La stella del Real Madrid riceve una carta speciale da 87 GEN, caratterizzata da un'agilità estrema e una velocità fulminea, ideale per chi cerca un'ala tecnica e imprevedibile. Analisi della Carta. Athenea si presenta come una delle migliori opzioni per la fascia destra (o sinistra) della Liga F. La combinazione tra 4 stelle Skill e 5 stelle Piede Debole la rende pericolosissima in area: può crossare o calciare con la stessa precisione da ogni angolazione. Ruoli PLUS PLUS (++): EDESAD: Attaccante Interno (Perfetta per accentrarsi e tirare).

