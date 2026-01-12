FC 26 Ewa Pajor POTM 89 | La Regina del Gol della Liga F

Ewa Pajor, FC 26 e POTM 89, si distingue come una delle attaccanti più efficaci della Liga F. La sua velocità, il senso del gol e l’intelligenza tattica la rendono una presenza costante e insidiosa per le difese avversarie. Con caratteristiche che incarnano l’attaccante moderna, Pajor rappresenta un punto di riferimento nel panorama calcistico femminile.

Pajor è la definizione stessa di attaccante moderna: rapidissima, con un senso del gol fuori dal comune e un’intelligenza nei movimenti che mette in crisi qualsiasi difesa. Questa versione POTM consolida la sua posizione come una delle migliori opzioni offensive per chi utilizza formazioni basate sulla Liga F o sul Barcellona. Analisi Tecnica: Una freccia per il tuo attacco. Attacco Combinato (88 VEL 89 TIR 89 DRI): Pajor è un incubo per i difensori. La sua velocità le permette di scappare in profondità, mentre il dribbling d’élite garantisce un controllo palla millimetrico anche negli spazi stretti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

