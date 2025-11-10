Roma cinghiali irrompono nel parco giochi | panico tra famiglie e bambini

Gli ungulati hanno fatto irruzione puntando cani al guinzaglio e creando momenti di panico tra le famiglie presenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

roma cinghiali irrompono nel parco giochi panico tra famiglie e bambini

© Imolaoggi.it - Roma, cinghiali irrompono nel parco giochi: panico tra famiglie e bambini

roma cinghiali irrompono parcoCinghiali irrompono nel parco giochi di Cinquina, panico tra famiglie e bambini - Bartolomeo (FdI): "Situazione ormai insostenibile nel quartiere" ... Come scrive romatoday.it

