Roma cinghiali irrompono nel parco giochi | panico tra famiglie e bambini

Gli ungulati hanno fatto irruzione puntando cani al guinzaglio e creando momenti di panico tra le famiglie presenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, cinghiali irrompono nel parco giochi: panico tra famiglie e bambini

WeAre Roma. Cheryl Porter · Il cerchio della vita/Nants' Ingonyama (di "Il Re Leone"/Colonna Sonora Originale). Una famiglia di cinghiali prova ad attraversare la strada all’Olimpico Il video, andato virale su TikTok ma risalente a qualche settimana fa, mo - facebook.com Vai su Facebook

"#cinghiali" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Cinghiali irrompono nel parco giochi di Cinquina, panico tra famiglie e bambini - Bartolomeo (FdI): "Situazione ormai insostenibile nel quartiere" ... Come scrive romatoday.it

«Mamma togliti, c'è un cinghiale»: paura in un parco giochi a Roma. L'esperto: «È il periodo più pericoloso, ecco perché» - Momenti di panico, domenica pomeriggio nell’area ludica tra via Flora e via Muscetta, a Cinquina: alcuni cinghiali hanno attraverso il parco giochi, passando tra scivoli e altalene, ... Lo riporta msn.com

Cinghiali sfrecciano tra scivoli e altalene, 'puntano' bambini e cani al guinzaglio: panico al parco giochi VIDEO - Attimi di terrore questa mattina, domenica 9 novembre, nell’area ludica di via Flora e via Muscetta, nel quartiere Cinquina. Lo riporta ilgazzettino.it