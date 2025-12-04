Truffa anziana 90enne e si fa consegnare tutti i gioielli | 17enne denunciato in Irpinia

È accaduto a Pietradefusi; caccia al complice del minore. I malviventi hanno utilizzato la tecnica del "finto direttore di Posta" per ingannare l'anziana vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Benevento. Giovane sannita arrestato a Parma per tentata truffa ad un'anziana #Benevento Vai su Facebook

Marconi, anziana derubata di soldi e gioielli con la truffa del finto maresciallo ift.tt/ciR05b4 Vai su X

Truffa anziana 90enne e si fa consegnare tutti i gioielli: 17enne denunciato in Irpinia - I malviventi hanno utilizzato la tecnica del "finto direttore di Posta" per ingannare ... fanpage.it scrive

Raffica di chiamate truffa: occhio - Lo scorso 25 novembre sono stati numerosissimi gli anziani cremonesi presi di mira con svariate scuse, ma per fortuna, almeno ... Segnala cremonaoggi.it

Truffe agli anziani, Milano: persi soldi e case con investimenti finti - Le truffe digitali continuano a mietere vittime, con un impatto particolarmente forte tra gli anziani, spesso dotati di un patrimonio significativo ma meno abit ... Da tecnoandroid.it

Truffa anziano ma lui lo fa arrestare dai carabinieri - Tutto è iniziato mercoledì pomeriggio quando un anziano residente di Bagnacavallo è sceso in strada e ha iniziato ad urlare ’Al ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Finto nipote tenta truffa a 90enne, sventata dalla polizia - La Squadra Mobile di Ascoli Piceno ha arrestato in flagranza due uomini residenti a Napoli, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, colti subito dopo aver truffato una 90enne ... Si legge su ansa.it

Mantova, anziana sventa truffa del finto incidente: fa credere di collaborare poi fa arrestare il falso maresciallo - Con sangue freddo e prontezza di spirito, una donna residente nel Mantovano è riuscita a sventare un tentativo di truffa e a far arrestare il presunto autore. Lo riporta milano.corriere.it