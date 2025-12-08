Si fa consegnare 400 euro con la promessa di un lavoro | truffatore 33enne denunciato

Dalla pubblicazione di un annuncio online per cercare lavoro con tanto di curriculum, una 20enne catanese si è ritrovata con 392 euro in meno in tasca e senza lavoro. Nel mese di ottobre scorso la giovane ha ricevuto una telefonata sul suo cellulare da parte di un numero sconosciuto che, dopo.

