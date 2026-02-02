Fabrizio Corona torna a far parlare di sé dopo il blocco delle sue puntate. Questa volta, l’ex paparazzo annuncia che rimetterà in rete la sua ultima produzione, “Il prezzo del successo”, con contenuti considerati molto gravi. Corona non si ferma e continua a sfidare Mediaset, nonostante le polemiche, le smentite e le distanze prese dall’azienda. La sua battaglia contro il sistema televisivo sembra ancora aperta, e lui promette di andare avanti.

Fabrizio Corona sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi nella sua battaglia contro Mediaset. Dopo aver catalizzato l’attenzione pubblicando sui suoi canali una serie di puntate dal titolo Il prezzo del successo, il paparazzo si è scontrato con smentite, prese di distanza e malumori da parte dell’azienda televisiva e di alcuni volti che, a suo dire, avrebbe smascherato all’interno di un sistema poco limpido legato al mondo della tv e non solo. Dopo l’intervento dei legali delle persone coinvolte e della stessa Mediaset, che ha portato alla rimozione dei video, Corona è tornato all’attacco. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Falsissimo, Fabrizio Corona torna all’attacco dopo il blocco: “Rimetto la puntata con cose gravi”

Il 26 gennaio torna su piattaforma web la nuova puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona.

FALSISSIMO: Fabrizio Corona, il demone che sta distruggendo la TV

Falsissimo, l'avvertimento di Fabrizio Corona dopo la sentenza: Parlerò del Sistema MediasetFabrizio Corona e Falsissimo: la sentenza del tribunale blocca i contenuti su Signorini ma il programma rilancia sul sistema Mediaset. notizie.it

Fabrizio Corona annuncia nuove rivelazioni: ritorna Falsissimo con contenuti terrificantiFabrizio Corona torna in scena al Cometa Dance Hall, annunciando il ritorno di Falsissimo con nuovi contenuti gratuiti. mondotv24.it

A Che tempo che fa Belen Rodriguez rivela cosa pensa di Maria De Filippi, un passaggio importante, soprattutto dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona: https://fanpa.ge/S8O73 - facebook.com facebook

Fabrizio Corona, lo scarface del giornalismo. Col suo talento per l’affabulazione, fa l’eroe contro il sistema di cui un tempo era ingranaggio - di Andrea Minuz x.com