Fakepage - Giornalisti disoccupati in scena al Teatro Totò

Questa sera al Teatro Totò va in scena “Fakepage - Giornalisti disoccupati”. Lo spettacolo porta in teatro il mondo dei giornalisti che vivono tra precarietà, notizie false e satire taglienti. Gli attori mettono in scena le storie di chi lavora nell’ombra, tra crisi e crisi di identità, portando il pubblico a riflettere sulla realtà dell’informazione oggi.

Il mondo dell’informazione precaria, dei clickbait e della satira tagliente esce dallo schermo per salire sul palco. Per tre imperdibili date (Venerdì 6 e sabato 7 alle ore 21 e domenica 8 febbraio alle ore 18), il Teatro Totò di Napoli ospiterà lo spettacolo "Fakepage - Giornalisti disoccupati", un viaggio ironico e dissacrante nel dietro le quinte del giornalismo moderno, che parte dalla storia di una atipica redazione giornalistica in fallimento. Protagonisti della scena sono i volti (e le penne) che hanno reso Fakepage un fenomeno social: un gruppo di "sopravvissuti" dell’editoria che, tra una notizia vera e una clamorosamente inventata, mettono a nudo i paradossi della nostra epoca digitale: Ettore Massa, Massimo Carrino, Giusy Freccia e Daniela Cenciotti.🔗 Leggi su Napolitoday.it

