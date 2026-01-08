Hai un amico all’INPS? in scena al Totò

Da napolitoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 al 18 gennaio, il Teatro Totò presenta “Hai un amico all’INPS?”, una commedia contemporanea della Compagnia Stabile del Totò. La produzione, scritta da Gaetano Liguori, si inserisce nel ricco cartellone della stagione teatrale, offrendo un'occasione di intrattenimento sobrio e di qualità. Con doppi spettacoli il sabato, l'evento si rivolge a un pubblico desideroso di proposte teatrali leggere ma riflessive, in un contesto di tradizione parteno

Prosegue con vitalità la stagione del Teatro Totò - Teatro della Tradizione Partenopea, che dal 9 al 18 gennaio (con doppio spettacolo il sabato) ospita la nuova produzione della Compagnia Stabile del Totò, “Hai un amico all’INPS?”, commedia comica e contemporanea scritta da Gaetano Liguori e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

hai un amico all8217inps in scena al tot242

© Napolitoday.it - “Hai un amico all’INPS?” in scena al Totò

Leggi anche: “Tutto in una notte” in scena al Teatro Totò

Leggi anche: INPS, il tempo sta per scadere: hai tempo fino al 31 ottobre per presentare la domanda

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ho visto TUTTI i film di Checco Zalone in una settimana

Video Ho visto TUTTI i film di Checco Zalone in una settimana

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.