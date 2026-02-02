Fabio Della Vida | Sinner potrebbe mandare tutti a quel paese Su Djokovic una cosa mi fa arrabbiare

Fabio Della Vida critica l’atteggiamento italiano dopo le vittorie di Sinner, lasciando intendere che il tennista potrebbe stancarsi delle lodi e delle polemiche. Nell’intervista a Fanpage, l’ex tennista si concentra sulla crescita dei talenti azzurri e sulla grandezza di Djokovic, ma non risparmia qualche frecciatina sulla tecnologia e sul modo in cui l’Italia reagisce ai successi dei suoi giocatori.

Fabio Della Vida ai microfoni di Fanpage racconta le emozioni per i talenti azzurri e la grandezza di Djokovic, ma non risparmia stoccate sulla tecnologia e sullo strano approccio italiano alle vittorie di Sinner.

