Diego Nargiso | Ho visto da vicino la reazione di Sinner Una volta Djokovic mi difese dai fischi
Diego Nargiso si racconta in esclusiva su Fanpage: il rapporto speciale tra Sinner e Alcaraz, la nuova rivalità del tennis mondiale e i retroscena delle ATP Finals, con il pensiero sulla Coppa Davis. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Visita speciale oggi in Bastian Salone Maschile: Diego Nargiso. , Grazie per la tua umiltà, sei un grande! #ATP #tennis #torino @diegonargiso Taglio 18 € Taglio e shampoo 20 € Taglio e Barba 25 € Barba 13 € Taglio, shampoo e Barba 30 € Torino Italia - facebook.com Vai su Facebook
Diego Nargiso si racconta: "Ai miei tempi troppa frammentazione, oggi il movimento tennistico ha una programmazione organizzata" Vai su X
Diego Nargiso: “Ho visto da vicino la reazione di Sinner. Una volta Djokovic mi difese dai fischi” - Diego Nargiso si racconta in esclusiva su Fanpage: il rapporto speciale tra Sinner e Alcaraz, la nuova rivalità del tennis mondiale e i retroscena delle ... Scrive fanpage.it
Diego Nargiso si racconta: “Ai miei tempi troppa frammentazione, oggi il movimento tennistico ha una programmazione organizzata” - Personaggi | "Bollettieri mi consigliò di non giocare la Davis, che sofferenza quel periodo", ricorda l'ex campione di Wimbledon. Come scrive ubitennis.com