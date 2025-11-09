F1 Andrea Kimi Antonelli | Difficile fronteggiare Verstappen Nella ripartenza sono stato fortunato

Termina con un’altra, meravigliosa, seconda posizione il weekend di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha ottenuto infatti il posto d’onore in occasione del GP del Brasile, ventunesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 appena concluso sul tracciato di Interlagos. Ennesima prestazione di alto profilo per l’emiliano, il quale si è reso artefice del fine settimana migliore della sua carriera. Grande il carattere mostrato dal nativo di Bologna, bravissimo ad alzare le barricate nelle battute finali difendendosi dagli attacchi di uno scatenatissimo Max Verstappen, partito dalla pit-lane e finito sul gradino più basso del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

