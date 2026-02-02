Ex sacerdote chiede al Papa di poter tornare laico dopo aver rivelato esperienze sentimentali fuori dal celibato

Don Giovanni Gatto, ex sacerdote di 51 anni di Montebelluna, ha scritto al Papa chiedendo di poter lasciare il sacerdozio. Ha rivelato di aver avuto esperienze sentimentali fuori dal celibato e ora desidera tornare laico. La sua richiesta è arrivata direttamente alla Santa Sede, suscitando commenti e curiosità nella comunità religiosa.

Don Giovanni Gatto, sacerdote di 51 anni originario di Montebelluna, ha inviato una lettera al Papa Leone XIV chiedendo ufficialmente di essere dispensato dal ministero sacerdotale per tornare laico. L'atto, firmato in data 1° febbraio 2026, non è un semplice atto di dimissioni, ma una profonda dichiarazione di crisi spirituale e personale. Nel testo, Gatto ammette di aver intrapreso relazioni sentimentali con due donne, riconoscendo che queste esperienze hanno segnato un punto di rottura nel suo impegno di vita religiosa. Non si tratta di una scelta improvvisa, ma il risultato di un percorso interiore durato anni, segnato da dubbi, traumi e un'identità vocazionale mai pienamente consolidata.

