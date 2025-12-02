Stranger Things 5 | Le foto dal set possono aver rivelato chi sopravviverà nel finale?

I fan di Stranger Things sono in fermento per la quinta e ultima stagione, specialmente dopo l’epico cliffhanger di Will e Vecna nel Volume 1. Mentre l’attesa cresce per l’arrivo del Volume 2 (25 dicembre) e del Volume 3 (31 dicembre), alcune foto dal set di Stranger Things 5 hanno iniziato a circolare online, suggerendo chi potrebbe sopravvivere allo scontro finale. Le immagini, che si ritiene provengano dalle riprese della stagione finale di Stranger Things, sembrano offrire un piccolo spiraglio sulla sopravvivenza di due amati personaggi: Mike Wheeler (Finn Wolfhard) e Jim Hopper (David Harbour). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

