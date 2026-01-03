WWE | Drew McIntyre brucia la foto di Dusty e Cody Rhodes dopo aver rivelato i 3 Stages of Hell di Berlino

Drew McIntyre ha provocato nuovamente i suoi rivali, bruciando una foto di Dusty e Cody Rhodes dopo aver annunciato i dettagli dei tre stadi di Berlino. In un venerdì caratterizzato da tensioni e sfide, McIntyre ha mantenuto il suo stile diretto, lasciando intendere che Cody Rhodes potrebbe perdere il titolo se dovesse affrontarlo fisicamente. L’intera scena si inserisce nel continuo confronto tra i protagonisti del mondo WWE.

Ancora un altro venerdì di provocazioni da parte di Drew McIntyre, ancora un altro venerdì in cui Cody Rhodes avrebbe potuto perdere il titolo se avesse colpito fisicamente lo scozzese. Non è stato facile per l'American Nightmare che nel corso della serata ha anche ascoltato diversi colleghi lanciare la sfida al titolo WWE in questo 2026, il tutto complicato come detto dagli atteggiamenti di McIntyre che questa notte si è spinto oltre ogni limite per far perdere la pazienza al suo avversario. Si chiude nella gabbia. Come ogni settimana Cody ha cercato invano McIntyre per tutta l'arena, ricevendo le solite raccomandazioni del GM Nick Aldis sull'evitare ogni contatto fisico per non dover rendere vacante il titolo.

