Nuova protesta alla Brt di Madonna dell' Acqua | Lavoratori sostituiti accordi non rispettati

Oggi, 8 gennaio, si è svolta una nuova protesta davanti al magazzino Brt di Madonna dell'Acqua. I lavoratori hanno manifestato per denunciare la sostituzione del personale e il mancato rispetto degli accordi precedenti. La vertenza, già conclusa a novembre, si riaccende con questa mobilitazione, che evidenzia le difficoltà e le tensioni ancora presenti tra i dipendenti e l'azienda.

Nuova agitazione al magazzino Brt di Madonna dell'Acqua. Dopo la vertenza chiusa a novembre, una nuova protesta è stata lanciata stamani, 8 gennaio, davanti i cancelli dell'azienda. A promuovere l'azione è stato il sindacato Multi, che ha seguito i lavoratori anche nella precedente.

