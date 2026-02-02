Questa mattina il mondo del calcio varesino piange Nicolas Giani, ex difensore e capitano della SPAL, scomparso a 39 anni dopo una lunga malattia. La sua morte ha lasciato un vuoto tra tifosi, amici e compagni di squadra, che ricordano un atleta dedicato e stimato.

È venuto a mancare all’età di 39 anni Nicolas Giani, ex difensore professionista e storico capitano della SPAL, dopo una lunga battaglia contro una malattia. Nato a Como nel 1986, Giani ha lasciato un segno indelebile nel panorama calcistico italiano, soprattutto per il ruolo fondamentale che ha ricoperto nella rinascita del club ferrarese. La sua scomparsa ha scosso il mondo dello sport, in particolare la comunità varesina e il bacino dell’Oltrepò Pavese, dove ha vissuto e giocato negli anni cruciali della sua carriera. Il suo percorso iniziò nel settore giovanile del Cassina Rizzardi, club di formazione del territorio comasco, prima di passare all’Inter per poi intraprendere una carriera che lo portò a indossare maglie importanti, tra cui quelle di Cremonese, Vicenza, Perugia e Spezia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex difensore Pro Patria morto all’età di 39 anni, commozione nel mondo del calcio varesino

