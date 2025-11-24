Vanes Martirosyan è morto a 39 anni l'ex pugile olimpico era malato | lutto nel mondo della boxe

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Vanes Martirosyan, il pugile olimpico che ha lottato anche contro il cancro. L’ex sfidante al titolo mondiale e olimpionico del 2004 si è spento a 39 anni: lascia moglie e due figli, ricordato per il coraggio e il talento sul ring. 🔗 Leggi su Fanpage.it

