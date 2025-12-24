Morto Sebastian Hertner, tragedia che sconvolge il mondo del calcio: si stacca la seggiovia, incidente in vacanza. Aveva 34 anni. Un dramma improvviso e sconvolgente scuote il mondo del calcio tedesco proprio nei giorni di festa. Sebastian Hertner, difensore esperto di 34 anni e volto noto delle serie professionistiche e dilettantistiche in Germania, è morto in un tragico incidente avvenuto durante una vacanza in Montenegro. La fatalità si è consumata sabato scorso presso il comprensorio sciistico di Savin Kuk, situato vicino alla città di Žabljak, nel cuore della catena montuosa del Durmitor, nel nord del Paese balcanico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Morto Sebastian Hertner, tragedia nel mondo del calcio: si stacca la seggiovia, incidente fatale per il difensore mentre era in vacanza. Aveva 34 anni

Leggi anche: Sebastian Hertner è morto precipitando da una seggiovia alta 70 metri: il calciatore tedesco aveva 34 anni

Leggi anche: Tragedia sugli sci in Montenegro, si stacca la seggiovia: muore il calciatore Sebastian Hertner

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calcio in lutto: è morto Sebastian Hertner, precipitato da una seggiovia; Sebastian Hertner è morto precipitando da una seggiovia alta 70 metri: il calciatore tedesco aveva 34 anni; Tragedia Sebastian Hertner: è morto precipitando da una seggiovia alta 70 metri, aveva 34 anni. Calcio tedesco in lutto; LA TRAGEDIA - Si stacca la seggiovia, muore il calciatore tedesco Sebastian Hertner.

Tragedia Sebastian Hertner: è morto precipitando da una seggiovia alta 70 metri, aveva 34 anni. Calcio tedesco in lutto - Il calcio tedesco è in lutto per la morte di Sebastian Hertner, deceduto a 34 anni dopo essere precipitato da una seggiovia alta 70 metri . msn.com