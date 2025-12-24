Morto Sebastian Hertner tragedia nel mondo del calcio | si stacca la seggiovia incidente fatale per il difensore mentre era in vacanza Aveva 34 anni
Morto Sebastian Hertner, tragedia che sconvolge il mondo del calcio: si stacca la seggiovia, incidente in vacanza. Aveva 34 anni. Un dramma improvviso e sconvolgente scuote il mondo del calcio tedesco proprio nei giorni di festa. Sebastian Hertner, difensore esperto di 34 anni e volto noto delle serie professionistiche e dilettantistiche in Germania, è morto in un tragico incidente avvenuto durante una vacanza in Montenegro. La fatalità si è consumata sabato scorso presso il comprensorio sciistico di Savin Kuk, situato vicino alla città di Žabljak, nel cuore della catena montuosa del Durmitor, nel nord del Paese balcanico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
