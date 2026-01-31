ex ministro bonafede sottoposto a fermo per presunta collaborazione con latitanti di mafia

L’ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è stato messo sotto fermo nell’ambito di un’inchiesta. Le accuse lo collegano a un presunto ruolo di favoreggiamento nei confronti di latitanti di mafia, tra cui Matteo Messina Denaro. La notizia ha fatto rapidamente il giro, portando attenzione sulle nuove indagini che coinvolgono un ex ministro italiano.

L’ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è stato sottoposto a fermo d’indagine nell’ambito di un’indagine che lo vede coinvolto in presunte attività di favoreggiamento alla latitanza di esponenti della mafia, in particolare in relazione al caso di Matteo Messina Denaro. L’operazione, condotta dai carabinieri del Ros e coordinata dalla Procura di Palermo, ha portato all’arresto del politico ex dem, che ha ricoperto incarichi di rilievo nel governo italiano tra il 2018 e il 2021. Il provvedimento è stato emesso su richiesta del nucleo investigativo che ha rilevato elementi probatori che, secondo le accuse, lo collegano a contatti non dichiarati con persone sottoposte a provvedimenti di cattura per reati mafiosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

