Evaso durante un permesso di lavoro arrestato un 23enne detenuto al carcere Malaspina
Arrestato per evasione. È così finito nei guai un 23enne, detenuto al carcere Malaspina ma in permesso lavorativo, che si sarebbe reso irreperibile e ora accusato di evasione. È solo uno dei tre arrestati, cui si aggiungono cinque denunciati a piede libero, dai carabinieri della compagnia di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Questura di Belluno intensifica i controlli nel fine settimana: arrestato un uomo evaso durante la festa di San Martino e un cittadino moldavo destinatario di ordine di carcerazione. - facebook.com Vai su Facebook
Due detenute in permesso di lavoro evadono a Genova - Due detenute nel carcere femminile di Genova Pontedecimo sono evase durante un permesso di lavoro all'esterno e risultano irreperibili da cinque giorni. Lo riporta ansa.it
Due detenute in permesso di lavoro evadono da Genova Pontedecimo - Due detenute nel carcere femminile di Genova Pontedecimo sono evase durante un permesso di lavoro all'esterno e risultano irreperibili da cinque giorni. rainews.it scrive
Evaso dal carcere durante il permesso premio, Cavallari estradato dalla Spagna - Il 26enne originario di Bomporto, in provincia di Modena, è stato estradato dopo una latitanza di due settimane ... Secondo ilgiornale.it