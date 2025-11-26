Evaso durante un permesso di lavoro arrestato un 23enne detenuto al carcere Malaspina

Palermotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato per evasione. È così finito nei guai un 23enne, detenuto al carcere Malaspina ma in permesso lavorativo, che si sarebbe reso irreperibile e ora accusato di evasione. È solo uno dei tre arrestati, cui si aggiungono cinque denunciati a piede libero, dai carabinieri della compagnia di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Due detenute nel carcere femminile di Genova Pontedecimo sono evase durante un permesso di lavoro all'esterno e risultano irreperibili da cinque giorni.

Due detenute nel carcere femminile di Genova Pontedecimo sono evase durante un permesso di lavoro all'esterno e risultano irreperibili da cinque giorni.

Il 26enne originario di Bomporto, in provincia di Modena, è stato estradato dopo una latitanza di due settimane

