Europei di Ciclismo su Pista le Azzurre vanno velocissime | è bronzo nell’inseguimento

A Konya, le ragazze della pista hanno fatto il pieno di medaglie. Dopo il bronzo del Team Sprint maschile, anche le azzurre dell’inseguimento hanno conquistato il terzo posto agli Europei di Ciclismo su Pista. Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini sono salite sul podio, portando a casa il metallo più prezioso. La gara si è conclusa con una prestazione veloce e decisa, che ha premiato l’impegno delle cicliste italiane.

Konya, 2 febbraio 2026 – Arriva la seconda medaglia italiana agli Europei di Ciclismo su Pista. A seguito del bronzo conquistato dal Team Sprint Maschile (leggi qui), la squadra femminile, composta da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini, ha ottenuto il terzo posto nell'inseguimento. Per l'Italia del Ciclismo su Pista è il podio numero 11 e consecutivo in questa stessa specialità. Elisa Balsamo: "Ero un po' preoccupata di tornare a correre un quartetto dopo un anno e mezzo. Ho avuto ottime sensazioni."

